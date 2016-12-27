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8 января 2017 года в Риге уже в шестой раз состоится городской праздник "День рождения Шерлока Холмса".

"День рождения Шерлока Холмса" – это ежегодный костюмированный фестиваль, собирающий вместе большое количество поклонников великого сыщика, которые устраивают яркое шествие по центру города и участвуют в различных тематических мероприятиях.

Все основные события для гостей фестиваля являются бесплатными. Главное условие – костюм в духе персонажей Артура Конан Дойля и праздничный настрой на целый день.

Праздник стартует в 12.30 у здания Национального Художественного музея. В 13.00 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены в Верманском парке, расположенной со стороны ул. Элизабетес. Здесь, на территории эстрады парка, пройдет парад костюмов, в котором лучшие образы будут отмечены призами, а также состоятся всевозможные развлечения для взрослых и детей: создание снеговиков-холмсов, угощения от Бэрримора, флешмоб "Самое большое изображение Холмса с птичьего полета", тематические квесты и детективные игры, развлечения для юных сыщиков и другие события.

Вторая локация праздничного дня – "Cafe Film Noir" в кинотеатре "Splendid Palace". Здесь разместится ретро-фотосалон @Bertillon's Photoroom", в котором гостей не только сфотографируют, но и переоденут в костюмы Холмса и миссис Хадсон. А вечером состоится показ немого кино о похождениях Шерлока Холмса под аккомпанемент джазовой музыки.

Все, кто придут на праздник в костюмах, смогут поучаствовать в конкурсе в следующих номинациях: "Лучший Холмс", "Лучший персонаж произведений Артура Конан Дойля", "Лучший образ четвероного друга" (подноминации: "Настоящий джентльмен" (любой образ от Холмса до Мориарти), "Собака миссис Хадсон" (любой "женский" образ собаки), "Лучший дуэт" (хозяин и собака в одном образе), "Лучший детский образ", "Лучшие усы и борода праздника" и "Самый элегантный джентльмен".

Заявки на участие в конкурсе костюмов можно и нужно присылать на электронную почту на linija@pr-linija.lv

С программой праздника и актуальной информацией можно ознакомиться на сайте holmes.lv и на страничке мероприятия в Facebook.

Фото: MixNews.lv