Калейдоскоп |

В четверг в Латвии установится пасмурная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможен снег. Об этом свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, порывы которого в Курземе и Видземе усилятся до 9-14 метров в секунду, а на побережье - до 15 метров в секунду. Температура воздуха по стране составит от -1 градуса на востоке страны до +4, +5 градусов на западном морском побережье Курземе.

В Риге ожидается пасмурная погода, во второй половине дня возможен дождь, воздух прогреется до +2, +3 градусов.

Также, как свидетельствует информация синоптиков, в четверг ночью температура воздуха по всей Латвии понизилась до 0, -4 градусов, а утром на западном морском побережье в Курземе вновь потеплело до +3 градусов.

Максимальная температура воздуха в среду была зарегистрирована от -1,2 градуса в Алуксне до +4,2 градуса в Лиепае.