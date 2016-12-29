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14 января в Риге впервые пройдет фестиваль уличной еды (или стрит-фуда). Мероприятие посвящено включению Рижско-Гауйского региона в список европейских гастрономических регионов 2017 года.

Фестивали уличной еды являются давней европейской и мировой традицией, в этом году с мероприятием под девизом "Рассказ: зима" традицию подхватит и наша столица.

Фестиваль пройдет в самом сердце Вецриги, на улицах Калькю и Вальню, с 14.00 до 20.00. Вызов приготовить в зимнюю стужу собственные интерпретации блюд латвийской кухни приняли лучшие шеф-повара Риги. При приготовлении блюд акцент будет ставиться на свойственный Рижско-Гауйскому региону ассортимент зимних продуктов.

"Почти каждому из нас доводилось кому-нибудь рассказывать о характерных для Латвии блюдах и их особенностях. Латвийскую кухню можно сравнить с нашей легендарной слойкой из ржаного хлеба – исторические события выстилали один ее слой за другим. Наша главная задача сегодня – вернуться к нижнему, самому первому слою, для которого характерны ингредиенты, выросшие рядом, прямо за стенами города – в богатых дарами латвийских лесах, лугах, полях и реках. А подчеркнуть их вкус поможет огонь, который будет зажжен из собранных в наших лесах веток и сухих деревьев", -- говорит шеф-повар ресторана Valmiermuižas vēstniecība Rīgā Дзинтарс Кристовскис.

Титул "Европейский гастрономический регион" (European Region of Gastronomy) был введен в целях содействия сохранению местной культуры и традиций еды стран Европы, развития гастрономического творчества и привлечения в регионы туристов.

Титул ежегодно присваивается двум или трем регионам. В 2017 году такими регионами стали Рига и Гауя, датский город Орхус вместе с центральной частью Дании и регион Ломбардия в Италии.