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Согласно последним прогнозам Global Forecast System, на следующей неделе в странах Балтии ожидается снегопад, в следствии которого снежный покров достигнет от 15 до 50 см.

Как сообщал портал Mixnews, на Новый год в Латвии могут быть побиты рекорды тепла, но уже 2 января установится погода, характерная для зимы, прогнозирует "Global Forecast System".

Согласно последним прогнозам, температура воздуха в новогоднюю ночь составит +4,+8 градусов, на большой части страны ожидается дождь, а в западных регионах - ветер до 13-18 метров в секунду.

2 января в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы с севера. Во многих местах пройдет снег, местами сильный.

Температура воздуха в первую неделю января может опуститься ниже -10 градусов, местами - до -20 градусов. Однако существует вероятность, что страна окажется под влиянием циклона с Атлантики, который принесет метель и оттепель.