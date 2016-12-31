Калейдоскоп |

Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас выяснили, что между употреблением кофе и сексуальной активностью мужчины есть прямая зависимость.

В ходе эксперимента ученые установили, что кофе улучшает мужскую потенцию, пишет «ФАН».

По словам специалистов, мужчины, которые пьют 2−3 чашки кофе в день, гораздо реже страдают от низкой потенции, чем мужчины, пренебрегающие кофе.

Также ученые отметили, что кофеин по своему воздействию на мужской организм схож со всем известным лекарственным препаратом виагрой. Особенно хорошо кофеин помогает улучшить потенцию полным мужчинам.

Ранее ученые установили, что постоянное употребление кофе спасет от ранней смерти.

Источник: svpressa.ru