Калейдоскоп |

Группа ученых внимательно изучила американскую кинокомедию «Один дома», которую можно назвать одним из всеми любимых новогодних фильмов.

Как пишет VistaNews, специалисты сделали вывод, что такое кино опасно для жизни.

Психологи считают, что в фильме есть ряд моментов, повторение которых неподготовленными людьми может привести к летальному исходу.

По мнению экспертов, зрители младшего возраста могут захотеть повторить «подвиги» Кевина МакКаллистера и погубить окружающих. Как считают ученые, 90% демонстрируемых в фильме трюков ребенок легко может осуществить у себя дома, поэтому после совместного просмотра такого фильма, за детьми нужно внимательно присматривать или провести с ними беседу о недопустимости подобного поведения.

Справка

«Один дома» — семейный фильм 1990 года и рождественская комедия. Премьера состоялась 10 ноября 1990 года в кинотеатрах Чикаго, а 25 декабря фильм вышел на телеканале FOX. За 29 недель проката во всем мире фильм собрал рекордную для фильмов этого жанра сумму 476,6 млн долларов и занял третье место по сборам среди всех фильмов в 1991 году. В России фильм вышел в прокат 27 декабря 1993 года.

Источник: svpressa.ru