Калейдоскоп |

В новогоднюю ночь температура воздуха в Латвии составит +5..+8 градусов, на юге Латгале будет на один градус меньше.

Сохранится облачная погода, местами, в основном в Курземе и Видземе, дождь.

Западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в Курземе.

В Риге в новогоднюю ночь ожидается небольшой дождь. Юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +7 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет южный край циклона. Атмосферное давление постепенно понижается, в субботу утром оно составляет 759-764 мм ртутного столба на уровне моря.

2 января в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы с севера. Во многих местах пройдет снег, местами сильный.

Температура воздуха в первую неделю января может опуститься ниже -10 градусов, местами - до -20 градусов. Однако существует вероятность, что страна окажется под влиянием циклона с Атлантики, который принесет метель и оттепель.