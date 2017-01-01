Калейдоскоп |

Уходящий год в Латвии был немного теплее и дождливее нормы, но холоднее, чем 2014 и 2015 годы, свидетельствуют обобщенные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самыми интересными природными явлениями в уходящем году были глубокий снег в январе (толщина снежного покрова на Курземском побережье достигала 2 м), весенняя погода в феврале, сильные бури 18 июня и 3 июля, рекорды жары в праздник Лиго и Янов день, сильные грозовые ливни летом, сильный отлив моря в октябре и наступившая в первой половине ноября снежная зима.

В 2016 году средняя температура воздуха составила +7,1 градуса, в 2014 году +7,4 градуса, а в 2015 году +7,8 градуса и была рекордно высокой с начала метеонаблюдений в 1923 году.

Норма средней температуры воздуха или долголетний средний показатель в Латвии составляет +5,9 градуса. Последним холодным годом пока был 2010 год, когда средняя температура воздуха составила +5,6 градуса.

Сумма осадков в Латвии в 2016 году в среднем достигла примерно 740 мм, что является больше нормы (667 мм). Также данный показатель намного выше, чем в 2015 году (600 мм), а в 2014 году он составил 725 мм. Самым дождливым из последних лет был 2010 год (855 мм), а самым засушливым - 2006 год (530 мм).

Тем временем весна 2016 года была одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха летом была близка к норме, а осень была самой холодной с 2010 года.

Самая низкая температура воздуха была зарегистрирована 8 января в Руйиене (-30,6 градуса), а самая высокая - 25 июня в Елгаве (+32,8 градуса).