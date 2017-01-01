Латвию накроют метель и сильный ветер: похолодает до -17 (13)
Калейдоскоп | 1 января 2017 года, 12:38
В середине следующей недели в Латвии ожидается сильная метель, за которой последует сильный мороз и порывистый ветер, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
2 января во многих районах ожидается снегопад, а в ночь на среду прогнозируется самая сильная с начала зимы метель.
В среду вечером и в ночь на четверг скорость северного, северо-восточного ветра порывами составит 14-19 метров в секунду, а на морском побережье - до 23 метров в секунду.
Сильный ветер принесет арктический воздух - в четверг, первый школьный день после каникул столбики термометров опустятся до -12, -17 градусов, а температура воздуха при сильном ветре составит до -20 градусов.
В субботу вновь возможна метель, за которой последует небольшая оттепель.
Спасибо, но уже и не надо
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НЕЕЕЕЕТ, не хочу
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Да, надоели уже! Наверно никто на прогноз о микс ньюс внимания не обращает.
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