Калейдоскоп |

Из-за снега и льда условия передвижения осложнены почти на всех главных государственных дорогах, сообщили в Latvijas Valsts Ceļi.

В расчистке и посыпании дорог участвует 178 единиц зимней техники.

Департамент сообщения Рижской думы предупреждает, что во время снегопада условия передвижения по городу могут быть осложнены, видимость ограничена. Вся доступная в городе снегоочистительная техника задействована.

В Риге самые большие проблемы могут быть на небольших улицах в микрорайонах, потому что очищаются в первую очередь главные дороги.

За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.