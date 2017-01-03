Снегопад осложняет условия передвижения по всей Латвии (2)

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Калейдоскоп | 3 января 2017 года, 07:13

Из-за снега и льда условия передвижения осложнены почти на всех главных государственных дорогах, сообщили в Latvijas Valsts Ceļi.

В расчистке и посыпании дорог участвует 178 единиц зимней техники.

Департамент сообщения Рижской думы предупреждает, что во время снегопада условия передвижения по городу могут быть осложнены, видимость ограничена. Вся доступная в городе снегоочистительная техника задействована.

В Риге самые большие проблемы могут быть на небольших улицах в микрорайонах, потому что очищаются в первую очередь главные дороги.

За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.

Комментарии 2
maks1 час назад
Где снежные билеты?
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Александр1 час назад
Ехал на работу из плявнеков в цент. Неодной снего уборочьной машины невидел.
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