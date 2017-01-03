В четверг латвийцы увидят "кипящее море" (6)

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Калейдоскоп | 3 января 2017 года, 14:00

В четверг, 5 января у латвийцев будет возможность наблюдать редкое природное явление - сильное испарение моря. В народе подобное явление называют "море варится". Об этом в социальной сети Twitter сообщил синоптик Янис Траллис.

"Кипение моря - сильное испарение воды при большом морозе, самая интенсивная фаза которого будет наблюдаться 5 января", - написал синоптик.

Как пишет портал FenikssFun, в четверг температура воздуха над уровнем моря достигнет 22 градусов мороза, что приблизительно на 25 градусов ниже температуры воды в Рижском заливе. В связи с этим в море, а также других незамерзших водоемах, можно будет наблюдать сильное испарение. Способствуют этому процессу и поднятые ветром волны.

Стоит отметить, что настолько холодные воздушные массы достигают территории Латвии достаточно редко, порой за зиму не наблюдаются и вовсе.

Напомним, в ночь на среду и днем в Латвии, особенно в западной и южной части, ожидается самая сильная нынешней зимой метель, и вечером в среду на территорию страны начнут поступать самые холодные воздушные массы с января прошлого года, предупреждают синоптики.

Фото: LETA/ Romāns Šklenniks

Комментарии 6
Irina Nurgaleyeva1 день назад
интересно, при чем там торнадо с картинки :)
2
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моё имя1 день назад
Приду с большой ложкой ушицы похлебать)
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Павел Бернис1 день назад
MixNews по идиотизму РенТВ догоняет. Какие нахрен испарения при ветре 20 м/сек??? А ещё, говорят, потом Земля налетит на небесную ось! Закупаем соль и спички.
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