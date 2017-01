Калейдоскоп |

Второй эпизод нового сезона "Шерлока" "Лгущий детектив" (The Lying Detective), получивший в России заголовок "Шерлок при смерти" вследствие очевидной игры слов, отсылающей к рассказу Артура Конана Дойля "Шерлок Холмс при смерти" (The Adventures of the Dying Detective), обзавелся своим собственным трейлером.

В этой серии зрители познакомятся с самым гнусным злодеем сериала - Калвертоном Смитом, в сравнении с которым, как неоднократно отмечали создатели сериала, меркнет личность самого Джима Мориарти. На то же самое недвусмысленно намекает и сам Шерлок, в яростном порыве выкрикивающий: "С этим чудовищем необходимо покончить!". Явно изможденный вид самого детектива, очевидно, сообщает нам о том, насколько тяжело он переживает трагедию в семье Ватсон и потерю (по крайней мере, на данный момент кажущуюся необратимой) единственного друга.

Главным сценаристом второго эпизода, в противоположность первому, стал Стивен Моффат, а режиссером - Ник Харран, ранее создавший несколько серий шестого и седьмого сезона "Доктора Кто", а также спецвыпуск "День Доктора" (The Day of the Doctor), приуроченый к 50-летнему юбилею сериала.

Кроме того, не может не утешать тот факт, что Нику Харрану и ранее приходилось работать над "Шерлоком" - именно он стал режиссером заключительной серии третьего сезона под названием "Его последний обет" (His Last Vow).

фото Twitter/blackadder345