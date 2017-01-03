Появилось видео похищения вороной паспорта на российско-эстонской границе (21)

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Калейдоскоп | 3 января 2017 года, 18:19

В интернете появилось видео похищения вороной паспорта у эстонца на российско-эстонской границе. Как видно на кадрах видео, которое публикует британское издание Daily Mail Online ворона уносит документ в клюве.

На кадрах видно, как наглая птица выхватывает документ и улетает, а за ней несется таможенник.

Ранее портал Mixnews сообщал, что ворона украла паспорт у гражданина Эстонии. Позднее она выронила его, однако он оказался непригодным, так как ворона вырвала одну из страниц.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 21
Igor Pashchenko1 день назад
а звезды на крыльях фотошопом закрасили?:)))
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ди..1 день назад
Умница птичка. Наверное воспитанница Путина. Бяку эстонцу подкинула и исчезла.
4
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Valentina Muratova1 день назад
хахаха! кИНО И НЕМЦЫ! ВО,КАК СЛУЖБУ НАДО НЕСТИ!
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