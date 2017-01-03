Калейдоскоп |

В интернете появилось видео похищения вороной паспорта у эстонца на российско-эстонской границе. Как видно на кадрах видео, которое публикует британское издание Daily Mail Online ворона уносит документ в клюве.

На кадрах видно, как наглая птица выхватывает документ и улетает, а за ней несется таможенник.

Ранее портал Mixnews сообщал, что ворона украла паспорт у гражданина Эстонии. Позднее она выронила его, однако он оказался непригодным, так как ворона вырвала одну из страниц.