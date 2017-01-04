Калейдоскоп |

Из-за снега и льда условия передвижения осложнены почти на всех главных государственных дорогах, сообщили в Latvijas Valsts Ceļi.

В расчистке и посыпании дорог участвует более 120 единиц зимней техники.

Sniegs, putenis un apledojums šorīt daudzviet pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem apgrūtina braukšanu, informē @LVceli. pic.twitter.com/sQDCFpYLyY — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 4, 2017

Департамент сообщения Рижской думы предупреждает, что во время снегопада условия передвижения по городу могут быть осложнены, видимость ограничена. Вся доступная в городе снегоочистительная техника задействована.

В Риге самые большие проблемы могут быть на небольших улицах в микрорайонах, потому что очищаются в первую очередь главные дороги.

За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.