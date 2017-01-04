Снегопад осложняет условия передвижения по всей Латвии (1)

фото

Калейдоскоп | 4 января 2017 года, 07:30

Из-за снега и льда условия передвижения осложнены почти на всех главных государственных дорогах, сообщили в Latvijas Valsts Ceļi.

В расчистке и посыпании дорог участвует более 120 единиц зимней техники.

Департамент сообщения Рижской думы предупреждает, что во время снегопада условия передвижения по городу могут быть осложнены, видимость ограничена. Вся доступная в городе снегоочистительная техника задействована.

В Риге самые большие проблемы могут быть на небольших улицах в микрорайонах, потому что очищаются в первую очередь главные дороги.

За актуальной информацией о расписании можно следить на портале satiksme.lv, а так же через мобильное приложение Waze и на Balticmaps.eu.

Комментарии 1
Дуся 18 часов назад
Чистить дороги не пробовали? Чтобы каждые 2 часа проезжала по главным дорогам большая снегоуборочная техника, и не успевал снег превратиться в твёрдый лёд, не поддающийся уборке.
Ответить