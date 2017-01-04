В Латвии ожидается мороз до -30 градусов (+ОПРОС) (6)

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Калейдоскоп | 4 января 2017 года, 11:30

К Латвии стремительно приближаются арктические воздушные массы, поэтому уже в четверг ожидается существенное понижение температуры и порывистый ветер, а к концу недели мороз местами может достичь -30 градусов, прогнозирует Global Forecast System.

В четверг ночью и утром температура на западе Латвии понизится до -8,-13 градусов и до -13,-18 градусов на остальной территории страны. При порывистом ветре температура комфорта составит -21 градус в Риге и -28 градусов на востоке страны.

В пятницу ветер ослабнет, на востоке страны температура воздуха утром составит около -20 градусов, а на остальной территории страны -12,-17 градусов.

В ночь на субботу небо прояснится, и температура воздуха опустится до отметки ниже -20 градусов, а местами в Видземе - до -30 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют вторжение в Латвию нового атмосферного фронта с осадками.

Комментарии 6
Лёлик 15 часов назад
В Латвии ожидается мороз до -30 градусов
+++ Наконец то оно пришло , это глобальное потепление , вместе с российской агрессией...
1
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Дуся 15 часов назад
Ну и что! Половина зимы уже позади! Остались январь и февраль. У нас холода не бывают долгими. Главное, не получить ледяной глыбой по башке в городе. Смотреть на крыши и под ноги одновременно - задача не из простых.
3
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8813 часа назад
у нас местные эксперды живут в каком то параллельном мире.Где они черпают эту глупость??? Может курят чего??
2
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