Калейдоскоп |

К Латвии стремительно приближаются арктические воздушные массы, поэтому уже в четверг ожидается существенное понижение температуры и порывистый ветер, а к концу недели мороз местами может достичь -30 градусов, прогнозирует Global Forecast System.

В четверг ночью и утром температура на западе Латвии понизится до -8,-13 градусов и до -13,-18 градусов на остальной территории страны. При порывистом ветре температура комфорта составит -21 градус в Риге и -28 градусов на востоке страны.

В пятницу ветер ослабнет, на востоке страны температура воздуха утром составит около -20 градусов, а на остальной территории страны -12,-17 градусов.

В ночь на субботу небо прояснится, и температура воздуха опустится до отметки ниже -20 градусов, а местами в Видземе - до -30 градусов. В воскресенье синоптики прогнозируют вторжение в Латвию нового атмосферного фронта с осадками.