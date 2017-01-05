Калейдоскоп |

В рамках ежегодного городского международного фестиваля "День рождения Шерлока Холмса" 8 января в 18.00 в Cafe Film Noir (кинотеатр "Splendid palace") состоится уникальный показ немого фильма 1916 года "Шерлок Холмс".

Это одна из первых экранизаций знаменитых приключений великого сыщика, долгое время считавшаяся утерянной. Только в 2014 году в киноархивах во Франции при содействии La Cinémathèque Francaise были найдены пленки с копиями оригинального фильма.

Специальное музыкальное оформление для рижского кинопоказа подготовил дуэт современной джазовой музыки - саксофонист и лидер джазовых групп Денис Пашкевич и литовский перкуссионист, исполнитель авангардного джаза и современной музыки Аркадий Готесман.

Для латвийских зрителей фильм будет показан впервые. Лента будет демонстрироваться на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.