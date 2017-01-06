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В пятницу утром в Латгале, на востоке Земгале и в отдельных районах Видземе температура воздуха опустилась до -20..-23 градусов, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi и синоптики.

Это самая низкая температура начиная с января 2016 года.

-23 градуса зарегистрированы рано утром в окрестностях Лудзы и Зилупе, Гаркалне и Вангажи.

В Курземе температура составляет -9..-15 градусов, на большей части Земгале и Видземе -14..-19 градусов.

Из-за ветра температура комфорта еще ниже, местами -29 градусов.

В Риге утром было от -14 градусов на севере до -18 градусов на востоке столицы.