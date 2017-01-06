Калейдоскоп |

На фестивале "Erots 2017", который пройдет 17 и 18 февраля на Кипсале, дуэт "Los Angeles" представит необычную эротическую игру с элементами акробатики.

Каскад головокружительных акробатических трюков на грани жизни и смерти, где каждое движение атлетических тел участников дуэта Ангелики и Виктора пронизано сексуальностью и обоюдным влечением, гарантирует зрителям не только хорошую дозу адреналина, но и изрядное возбуждение.

Ангелика – одна из лучших исполнительниц pole dance в Беларуси, только за прошлый год сумевшая завоевать девять наград на турнирах местного и международного масштаба в Минске и Москве.

Виктор, в свою очередь, актер, профессиональный акробат и тренер, воспитавший несколько исполнителей pole dance. Между прочим, свое акробатическое мастерство он доказал и в проекте ”Circus Stars” в Беларуси, где вышел в финал.

Шоу-программа фестиваля "Erots", как всегда, будет сопровождаться выставкой-продажей вещей, помогающих разнообразить интимную жизнь. Посетители смогут приобрести массажные масла, лубриканты, соблазнительное белье и игрушки для взрослых, эротическую литературу и фильмы, поучаствовать в пикантных конкурсах, получить автографы эротических звезд, сделать смелую татуировку или новый пирсинг.

Подробнее о новинках фестиваля: www.erots.lv