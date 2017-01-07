Уникальная находка: в устрице в рижском баре обнаружены жемчужины
Калейдоскоп | 7 января 2017 года, 15:39
Уникальный случай в прошедшие новогодние праздники произошел в одном из рижских баров, где состоялись празднования Нового года. В одной из устриц была найдена жемчужина, сообщили газете LA очевидец.
По его словам, повар в новогоднюю ночь открыл 96 устриц, в одной из них и были обнаружены две жемчужины. Это уникальная находка, так как такие случаи являются довольно редкими.
Позвонив в развлекательное место заведения "B bār" его представительница подтвердила, что на самом деле в одной из устриц были найдены жемчужены.
фото Агриты Знатнай
Источник: Latvijas avīze