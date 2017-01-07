Калейдоскоп |

В субботу после семи часов утра в окрестностях Резекне, Лудзы и Зилупе температура воздуха понизилась до -30,5…31,5 градуса. Это самый сильный мороз с февраля 2012 года, свидетельствуют новейшие показатели предприятия Latvijas Valsts ceļi и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температуру измеряли размещенные вдоль дорог метеорологические станции. По данным синоптиков несколько лет назад самой низкой температура была в Екабпилсе, Мадоне и Резекне, когда столбик термометра опустился до отметки в -29..-30 градусов.

Чуть менее -31 градуса сегодня утром было зарегистрировано в окрестностях Лудзы и Зилупе, -30 градусов - в окрестностях Мадоны и Резекне. По всей Латгале и Селии температура воздуха опустилась ниже -25 градусов.

В Айзкраукле, Огре и Гаркалне температура воздуха составила -26,-28 градусов, а до отметки -24,-25 градусов она опустилась во многих регионах Видземе, местами в Курземе и Земгале.

Теплее всего в субботу утром было на Курземском побережье, где термометры показывали -8,-12 градусов.

В Риге температура воздуха сегодня составляет -17,-19 градусов, но при ветре скоростью 3-6 метра в секунду она соответствует -25 градусам.

Впрочем, рекорд для 7 января, поставленный в 1987 году - тогда был зарегистрирован мороз в 35 градусов, так и остался непобитым.

Прошлой зимой самая низкая температура воздуха в Латвии была зафиксирована 8 января в Айнажи -30,9 градуса. Зимой 2014-2015 года мороз был в ночь с 29 на 30 декабря в Руцаве, в свою очередь в сезон зимы 2013-2014 год самой низкой была температура в -24..-25 градуса в Видземе 24 и 26 января. Зимой 2012-2013 самый сильный мороз был зафиксирован 20 января в Зосены -27 градусов, а по сообщениям жителей в Зосены в тот год 12 марта мороз достиг -28 градусов.

Зимой 2011-2012 года самая низкая температура воздуха по данным Latvijas Valsts ceļi была зарегистрирована 5 февраля, когда между Стренчи и Валкой воздух остыл до -34,2 градусови между Гаркалне и Вангажи -33,5 градуса, в свою очередь по наблюдениям Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии 4 февраля и в Мадоне и 5 февраля в Зосены стоял мороз в 33 градуса.