Калейдоскоп |

Предстоящей ночью в юго-восточных районах Латвии вновь ожидается сильный мороз, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

По прогнозам синоптиков, в первой половине ночи температура воздуха в этих районах понизится до -25 градусов.

В свою очередь днем будет от +1 до -8 градуса, на юго-востоке до -13 градусов.

Как сообщалось, в субботу утром во многих районах Латгале, в Селии и ближайших к ним краях Видземе температура воздуха опустилась до -28,-31,5 градуса. Это самый сильный мороз с февраля 2012 года.

На следующей неделе в восточных и центральных районах сохранится мороз, тогда как на побережье будет оттепель

В свою очередь в начале будущей недели ветер поменяет направление на южное. Это принесет теплые воздушные массы и температура и ночью и днем повысится.

В рабочие дни на следующей неделе существенных осадков не ожидается, за исключением четверга и пятницы, когда через Латвию пройдет зона осадков, принеся небольшой снег и гололед. Ветер будет дуть умеренный, лишь в четверг к прибрежных районах он будет порывистый.

Минусовые температуры будут держаться круглосуточно в восточных районах, в течение недели небольшая оттепель ожидается в прибрежных районах.