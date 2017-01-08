Калейдоскоп |

В воскресенье на большей части территории Латвии после сильных морозов потеплеет до -1,-6 градусов, местами на побережье - до +2 градусов, а на востоке страны температура воздуха составит -7,-12 градусов.

Сегодня ожидается пасмурная погода, только местами среди туч выглянет солнце, во многих регионах возможен небольшой снег.

В Риге также ожидается облачный день с небольшим снегом. Температура воздуха составит до -3 градусов.