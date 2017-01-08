Жители Земли впервые увидят рождение звезды невооруженным глазом (7)

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Калейдоскоп | 8 января 2017 года, 11:13

Жители Земли в 2022 году смогут невооруженным глазом увидеть рождение нового светила в созвездии Лебедя, утверждает американский астроном Ларри Молнар.

Как утверждает ученый, новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд KIC 9832227, произошедшем еще в третьем веке нашей эры.

По его данным, чтобы свет от вспышки добрался до Земли, потребовалось около 1,8 тысяч лет.

Вспышку от столкновения можно будет наблюдать в направлении созвездия Лебедя. Она может оказаться настолько сильной, что на несколько дней станет одним из самых ярких объектов в ночном небе.

По прогнозам Ларри Молнара, земляне смогут наблюдать за этим небесным шоу в 2022 году, однако расчет предусматривает погрешность в несколько лет.

Если прогноз американца окажется верным, ученый станет первым в истории астрономом, сумевшим предсказать столкновение звезд до того, как свет от него достиг Земли.

Как отмечает Times, в своих исследованиях астроном опирался на наблюдение за аналогичным столкновением звезд, которое было зафиксировано в 2008 году.

Источник: TOPnews
Комментарии 7
9914 часа назад
у нас главное это нодокли. Не отвлекайте от главного .......
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немного астроном13 часа назад
Так это не рождение новой, а слияние двух старых. Новые рождаются из конденсации газа и пыли в глобулах. Этот процесс можно созерцать в бинокль в туманности Ориона.
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Крик 11 часов назад
Что это явление даёт частному обывателю?? Как отразится появление одной из возможных триллионных звёзд расположившихся в одном или нескольких созвездий на нас с вами???
Впрочем, даже комментировать здесь нечего, не вижу смысла "мышам" обмыливать процессы в которых люди(мыши) даже не в начале пути, нам бы по больше о насущном.
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