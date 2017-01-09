Американка прославилась в соцсетях после селфи на фоне беспорядка (3)

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Калейдоскоп | 9 января 2017 года, 08:23

В сети обратили внимание на зеркальное селфи жительницы Луизианы по имени Алиса, которая попыталась похвастаться новым вечерним платьем.

«Собираюсь на ужин, чтобы появился повод надеть это», — отметила она под фотографией, опубликованной в ее Twitter-аккаунте.

В итоге пост набрал более трех тысяч ретвитов и семи тысяч лайков и вызвал негодование среди пользователей социальной сети, которых возмутило, что девушка сделала фотографию на фоне «ужасного и отвратительного» беспорядка.

«Боже мой, вы только посмотрите на эту комнату. Я помолюсь за того, кто на тебе женится», — заявил один из них.

«После ужина она будет есть маршмэллоу с пола на десерт»

«Это что мышь вот тут?»

Некоторые, вдохновившись обстановкой комнаты, принялись вспоминать свое детство.

«Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет», — поделился пользователь с ником Yunglaraa.

Другие начали даже самостоятельно «убирать» комнату девушки с помощью фотошопа.

«Исправлено», — похвастался Bk17.

Сама Алиса оказалась довольна повышенным вниманием к своей персоне.

«Мой брат будет очень впечатлен, когда узнает, что я стала мемом. Он никогда больше не будет убирать свою комнату», — поделилась она.

Фото: скриншот соцсети

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
фумля 11 часов назад
какое всё не настоящее,резиновое,мерзкое.Вместо ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ жизни-селфи,смайлики,ретвиты,лайки и как закономерный итог полная деградация...
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Pavel Ermilov 11 часов назад
П моему просто инфантильная плоскодонка...
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А по-моему....1 час назад
....просто засранка.
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