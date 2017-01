Калейдоскоп |

В сети обратили внимание на зеркальное селфи жительницы Луизианы по имени Алиса, которая попыталась похвастаться новым вечерним платьем.

«Собираюсь на ужин, чтобы появился повод надеть это», — отметила она под фотографией, опубликованной в ее Twitter-аккаунте.

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa (@og_pocahontas) December 23, 2016

В итоге пост набрал более трех тысяч ретвитов и семи тысяч лайков и вызвал негодование среди пользователей социальной сети, которых возмутило, что девушка сделала фотографию на фоне «ужасного и отвратительного» беспорядка.

«Боже мой, вы только посмотрите на эту комнату. Я помолюсь за того, кто на тебе женится», — заявил один из них.

@og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf — Tim Anderson (@RealTimShady42) January 6, 2017

«После ужина она будет есть маршмэллоу с пола на десерт»

@og_pocahontas BREH is that a mouse back there?! pic.twitter.com/kOzUZy4yxE — Veener Shnitzel (@deucetreykix) January 6, 2017

«Это что мышь вот тут?»

Некоторые, вдохновившись обстановкой комнаты, принялись вспоминать свое детство.

«Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет», — поделился пользователь с ником Yunglaraa.

Другие начали даже самостоятельно «убирать» комнату девушки с помощью фотошопа.

«Исправлено», — похвастался Bk17.

*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U — One funny tweeter (@bk17__) January 6, 2017

Сама Алиса оказалась довольна повышенным вниманием к своей персоне.

«Мой брат будет очень впечатлен, когда узнает, что я стала мемом. Он никогда больше не будет убирать свою комнату», — поделилась она.

Фото: скриншот соцсети