Американку высмеяли за селфи на фоне беспорядка
В сети обратили внимание на зеркальное селфи жительницы Луизианы по имени Алиса, которая попыталась похвастаться новым вечерним платьем. «Собираюсь на ужин, чтобы появился повод надеть это», —отметила она под фотографией, опубликованной в ее Twitter-аккаунте.
Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ— alyssa ️ (@og_pocahontas) December 23, 2016
В итоге пост набрал более трех тысяч ретвитов и семи тысяч лайков и вызвал негодование среди пользователей социальной сети, которых возмутило, что девушка сделала фотографию на фоне «ужасного и отвратительного» беспорядка. «Боже мой, вы только посмотрите на эту комнату. Я помолюсь за того, кто на тебе женится», — заявил один из них.
@og_pocahontas And after dinner, she'll be eating floor marshmallows for dessert: pic.twitter.com/WxrAhZJHWf— Tim Anderson (@RealTimShady42) January 6, 2017
«После ужина она будет есть маршмэллоу с пола на десерт»
@og_pocahontas BREH is that a mouse back there?! pic.twitter.com/kOzUZy4yxE— Veener Shnitzel (@deucetreykix) January 6, 2017
«Это что мышь вот тут?»
Некоторые, вдохновившись обстановкой комнаты, принялись вспоминать свое детство. «Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет», — поделился пользователь с ником Yunglaraa.
Другие начали даже самостоятельно «убирать» комнату девушки с помощью фотошопа. «Исправлено», —похвастался Bk17.
*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U— One funny tweeter (@bk17__) January 6, 2017
Сама Алиса оказалась довольна повышенным вниманием к своей персоне. «Мой брат будет очень впечатлен, когда узнает, что я стала мемом. Он никогда больше не будет убирать свою комнату», — поделилась она.