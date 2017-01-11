Калейдоскоп |

Первый раз в истории Рижского зоопарка потомство появилось у пары четырехпалых муравьедов (тамандуа) Лари и Мэри. Малыш большую часть времени проводит на материнской спине или в подмышках, крепко держась за шерстку и хвост лапками во время прогулки.

Малыш родился 28 ноября, но разглядеть его получше посетители могут только сейчас. Больше всего для наблюдений подходит время обеда (около 12-13 часов), когда тамандуа потчуют любимейшим лакомством – смузи. Он состоит из мяса, яблока, банана, листьев шпината, овсяных хлопьев и специального комбикорма. Все ингредиенты измельчаются, чтобы тамадуа их мог лучше "слизать" своим длинным черным языком.

В зоопарках мира насчитываются около 150 четырехпалых тамандуа. В 2016 году родились 13 малышей, в том числе один в Риге. Рижский зоопарк тамандуа получил в 2015 году из Южной Африки и уже осенью того же года у посетителей была возможность познакомиться с новым обитателем экспозиции Тропического дома.

В отличие от широко известного большого муравьеда, который обитает в саванне Южной Америки, тамандуа великолепно балансирует на ветках деревьев. Из названия животного понятно, что у тамандуа четыре пальца на каждой лапе. И все они с длинными цепкими когтями, из которых один – особенно длинный (до 5 см). Чтобы когти были всегда острыми, при ходьбе по земле животное задирает ногти кверху.

Фото: Rīgas Zooloģiskais dārzs