Более 14 млн просмотров: пользователей сети заворожила укладка асфальта (4)
Калейдоскоп | 12 января 2017 года, 07:49
В Facebook стремительно набирает популярность снятое с беспилотника видео быстрой укладки асфальта в городке Мур в Западной Австралии. За две недели оно набрало более 14 миллионов просмотров.
В комментариях к ролику пользователи отмечают, что быстрота и мастерство, с которыми работники стелют дорожное полотно, завораживают.
В сообществе, опубликовавшем ролик, говорится, что на укладку пяти километров потребовалось всего два дня, а затраты на проект составили 443 тысячи долларов.
Как сообщает австралийский ресурс WAtoday, ответственные за ремонт дороги не ожидали, что видео обретет такую популярность.
Источник: Lenta.ru
А у нас зато всего за одну ночь по принятию бюджета на депутатские квоты выделено 20 миллионов евро! А в год автовладельцы Латвии за дороги платят 600 миллионов евро, а дорог нет!
Так что учитесь скорости принятия решений и подкорректируйте свои суммы, салаги Западной Австралии! :)