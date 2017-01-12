Более 14 млн просмотров: пользователей сети заворожила укладка асфальта (4)

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Калейдоскоп | 12 января 2017 года, 07:49

В Facebook стремительно набирает популярность снятое с беспилотника видео быстрой укладки асфальта в городке Мур в Западной Австралии. За две недели оно набрало более 14 миллионов просмотров.

В комментариях к ролику пользователи отмечают, что быстрота и мастерство, с которыми работники стелют дорожное полотно, завораживают.

В сообществе, опубликовавшем ролик, говорится, что на укладку пяти километров потребовалось всего два дня, а затраты на проект составили 443 тысячи долларов.

Как сообщает австралийский ресурс WAtoday, ответственные за ремонт дороги не ожидали, что видео обретет такую популярность.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
НАДЕЖДА4 часа назад
Пять километров! потребовалось всего два дня! а затраты на проект составили 443 тысячи долларов! Это действительно впечатляет!!!
А у нас зато всего за одну ночь по принятию бюджета на депутатские квоты выделено 20 миллионов евро! А в год автовладельцы Латвии за дороги платят 600 миллионов евро, а дорог нет!
Так что учитесь скорости принятия решений и подкорректируйте свои суммы, салаги Западной Австралии! :)
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А у нас...54 минуты назад
...половина ездюков и передом так не проедет!!!
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АЛ223 минуты назад
Начать с того, что это не "укладка асфальта", а то, что в совесткое время называлось "усовершенствованное покрытие". Первая машина заливает что типа битумной смолы, а затем на неё распределяют каменную крошку. Дорога конечно получается лучше, чем грунтовая, но это не полноценная асфальтированная магистраль... Поэтому понятно, почему строители "удивились".
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