Калейдоскоп |

В четверг на территории Латвии ожидается переменная облачность, во многих районах страны пройдет дождь и мокрый снег, а также возможна метель, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть южный ветер, порывы которого на побережье будут достигать 15-17 метров в секунду. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Температура воздуха по стране составит от -2 до -6 градусов.

В Риге сегодня будет облачно с прояснениями, в первой половине дня возможен снегопад. Температура воздуха составит от -3 до -6 градусов. Будет дуть порывистый южный ветер со скоростью до 14 метров в секунду.