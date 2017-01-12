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Ученые обнаружили, что люди замедляют речь и начинают четко проговаривать слова в тех случаях, когда они говорят с собаками, что в очередной раз свидетельствует о том, что человек считает их своими детьми, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В последние годы ученые находят все больше свидетельств того, что предкам собак удалось "приручить" людей, научившись занимать то место, которое в сознании человека отведены его собственным или чужим детям. Общение с собаками вызывает те же гормональные и психические реакции у людей, как и общение с маленькими детьми. К примеру, когда пес смотрит в глаза хозяина, в его теле вырабатывается окситоцин, гормон семейного счастья и заботы о потомстве.

Николас Мейтевон (Nicolas Mathevon) из Городского университета Нью-Йорка (США) и его коллеги нашли еще одно подтверждение этой идеи, наблюдая за тем, как люди и собаки общаются друг с другом.

Как рассказывает Мэйтевон, он давно обратил внимание на то, что хозяева собак и кошек общаются со своими питомцами подобно тому, как люди говорят с младенцами или маленькими детьми – они замедляют свою речь, повышают тембр голоса и говорят медленно, пытаясь привлечь и удержать внимание ребенка. Его заинтересовало, общаются ли люди подобным образом только с щенками и молодыми собаками, или же с псами всех возрастов.

Для этого он собрал группу из 30 женщин-добровольцев, которым он показал набор из почти сотни фотографий щенков, взрослых и пожилых собак, и попросил "поговорить" с ними. Записав их речь, американский исследователь проанализировал их и затем проследил за тем, как несколько десятков собак разных пород, среди которых были животные всех возрастов, реагировали на эти звукозаписи.

Этот эксперимент раскрыл две интересных вещи – все женщины общались с собаками, как с маленькими детьми, говоря высоким голосом и "растягивая" свою речь. Что интересно, они не делали различий между щенками и пожилыми собаками и говорили с ними одинаково.

В свою очередь, щенки и молодые псы различали "нормальную" и "сюсюкающую" речь людей и по-разному реагировали на нее – они больше интересовались динамиками компьютера и чаще искали человека, когда слышали "сюсюкание". С другой стороны, взрослые и пожилые собаки не делали различий между ними и одинаково часто или редко обращали внимание и на то, и на другое.

Как считает Мэйтевон, люди одинаково говорят с щенками, и со старыми собаками по одной простой причине – ни те, ни другие не умеют говорить. Обычно матери "сюсюкают" с младенцами для того, чтобы привлечь их внимание к членораздельной речи и быстрее научить их говорить, и здесь, по мнению ученого может происходить нечто подобное. Кроме того, аналогичным образом люди говорят и с пожилыми или тяжело больными людьми, которым трудно воспринимать быструю речь.

По всей видимости, хозяева собак автоматически пытаются делать то же самое с собаками, пытаясь донести до них смысл тех слов, которые они говорят. Как отмечает ученый, вероятно, это работает – недавно венгерские нейрофизиологи показали, что собаки умеют различать и понимать около двух сотен слов, чьему освоению, по всей видимости, помогает "сюсюкание" хозяев.