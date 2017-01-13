Калейдоскоп |

В пятницу вечером и в ночь на субботу на всей Латвии ожидается снегопад, а в последующие дни температура воздуха понизится, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Толщина снежного покрова после снегопада составит 3-8 см, на востоке страны может быть на несколько сантиметров больше.

Температура воздуха в субботу составит около нуля, иногда сквозь тучи будет проглядывать солнце. В ночь на воскресенье в западных и центральных районах страны столбик термометра опустится до -5, -8 градусов.

На следующей неделе температура воздуха может опуститься до -15 градусов мороза.

В свою очередь, в пятницу утром и днем на территории Латвии ожидается переменная облачность, во некоторых районах страны возможен дождь. Будет дуть южный, юго-восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха по стране составит от 0 до +3 градусов.

В Риге сегодня облачно, утром возможен дождь, днем и вечером ожидается снегопад, воздух прогреется до +1 градуса.