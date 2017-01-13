Калейдоскоп |

В сети набирает популярность новый флешмоб, в рамках которого люди притворяются мертвыми, фотографируются и выкладывают снимки в сеть с хэштегом #deadpose.

See how people are now dying on social media with #Deadpose (Photos) https://t.co/D3q4vzzVph — Tataafo (@HelenPaul_) January 13, 2017

​Многие пользователи сети критикуют новое увлечение, называя "нездоровым" и "не смешным".

Некоторые его участники настолько убедительно изображают мертвецов, что это приводит к проблемам.

Так, Daily Mail опубликовало видео, в котором ребенок подумал, что его тетя умерла, хотя она просто принимала участие в этом акции.

​Осенью во всем мире стал популярен так называемый Mannequin Challenge, участники которого замирали в самых неожиданных местах. Во флешмобе участие многие знаменитости, а также экипаж МКС.

Фото: Twitter,Instagram