Мир сошел с ума? В новом флешмобе люди притворяются мертвыми (+ОПРОС)
В сети набирает популярность новый флешмоб, в рамках которого люди притворяются мертвыми, фотографируются и выкладывают снимки в сеть с хэштегом #deadpose.
See how people are now dying on social media with #Deadpose (Photos) https://t.co/D3q4vzzVph— Tataafo (@HelenPaul_) January 13, 2017
Многие пользователи сети критикуют новое увлечение, называя "нездоровым" и "не смешным".
Некоторые его участники настолько убедительно изображают мертвецов, что это приводит к проблемам.
Так, Daily Mail опубликовало видео, в котором ребенок подумал, что его тетя умерла, хотя она просто принимала участие в этом акции.
Осенью во всем мире стал популярен так называемый Mannequin Challenge, участники которого замирали в самых неожиданных местах. Во флешмобе участие многие знаменитости, а также экипаж МКС.
Фото: Twitter,Instagram