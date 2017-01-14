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В ночь на субботу глубина снежного покрова в центральной и восточной части Латвии выросла на 7 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На 7 см увеличилась глубина снежного покрова в Елгаве, Бауске, Даугавпилсе и Приекули, на 6 см в Риге, Сигулде и Екабпилсе. В Курземе снега выпало мало.

На большей части территории Латвии глубина снежного покрова составляет 8-18 см, в Скривери 21 см, в Сигулде 24 см, на Курземском побережье 1-6 см, в центре Риги 14 см.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад возобновится сегодня вечером и ночью на востоке и центре страны. Столбик термометра опустится немного ниже нуля, будет пасмурно.

Служба неотложной медицинской помощи сообщила, что в течение вчерашнего дня помощь медиков в связи с зимними травмами понадобилась 12 человекам. В основном люди получили повреждения, типичные для скользких улиц, — переломы конечностей и ушибы головы. Кроме того, в Риге 38-летнему мужчине упал кусок снега с крыши, он получил сотрясение мозга.

Также в больницы попали также шесть человек, пострадавших от обморожения и переохлаждения. Одна из госпитализированных — пожилая женщина лежала в снегу одетой не по сезону.