Синоптики предупреждают о тумане
Калейдоскоп | 16 января 2017 года, 07:41
16 января на территории Латвии образовался туман, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самый густой туман образовался в районе Елгавы, Бауски и Саласпилса.
Днем ожидается солнечная погода, в ряде районов возможен небольшой снег.
В понедельник также сохранится безветрие, местами туман, температура воздуха 0..-7 градусов, к вечеру похолодает до -10 градусов.
В Риге переменная облачность, туман, иней, небольшой снег, сохраняется безветрие. Утром и вечером -10 градусов мороза, днем - чуть ниже 0 градусов.