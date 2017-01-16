Калейдоскоп |

16 января на территории Латвии образовался туман, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самый густой туман образовался в районе Елгавы, Бауски и Саласпилса.

Днем ожидается солнечная погода, в ряде районов возможен небольшой снег.

В понедельник также сохранится безветрие, местами туман, температура воздуха 0..-7 градусов, к вечеру похолодает до -10 градусов.

В Риге переменная облачность, туман, иней, небольшой снег, сохраняется безветрие. Утром и вечером -10 градусов мороза, днем - чуть ниже 0 градусов.