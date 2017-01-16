Калейдоскоп |

В среду Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет теплые и влажные воздушные массы, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Во вторник погоду в Латвии будет определять центральная часть антициклона, а в последующие дни - его северная оконечность. В начале недели температура воздуха местами опустится ниже -10 градусов, а во второй половине недели составит -1,+4 градуса.

Ожидаются небольшие осадки, в том числе дождь, а также гололед. Погода будет преимущественно облачной и туманной. Будет дуть умеренный южный и западный ветер.