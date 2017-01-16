Калейдоскоп |

Главный злодей сериала «Шерлок» Джим Мориарти снова покорил поклонников проекта и вызвал бурю восторга в соцсетях. Об этом пишет The Sun.

Газета отмечает, что в финальном эпизоде четвертого сезона персонаж в исполнении Эндрю Скотта блистательно вернулся на экран под хит «I Want To Break Free» группы Queen.

Как выяснилось, Мориарти тайно посещал сестру Шерлока и Майкрофта Холмсов на острове Шерринфорд. Также оказалось, что это произошло до финального противостояния детектива со своим главным противником.

Поклонники сериала выразили восторг от возвращения героя Скотта, в частности, в твиттере. «Джим Мориарти делает мир более хорошим местом», – написал один из комментаторов. Другой признался, что слова не могут описать радость от нового появления этого персонажа.

Некоторых пользователей возвращение Мориарти озадачило, поскольку они не смогли понять, жив он все-таки или нет.

Ранее сообщалось, что на Первом канале (и на телеканале BBC) завершился показ четвертого сезона сериала «Шерлок».