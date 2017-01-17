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Во вторник утром температура воздуха в Латвии понизилась до -16 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Мороз до -16 градусов наблюдался сегодня утром в Зосены. На большей части территории Латвии воздух остыл до -3, -8 градусов, местами - до -13 градусов. Тем временем в Риге температура воздуха понизилась до -4, -5 градусов, а на территории Рижского аэропорта - до -9 градусов.

Во вторник в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха по стране составит от 0 до -5 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня преимущественно пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит от -3 до -5 градусов, вечером - до -6 градусов.

В Риге будет -2..-4 градуса, утром и вечером в пригородах до -10.