Снимки c большой пандой, опубликованные одной из посетительниц питомника по разведению этих животных Дуцзянъянь в китайском городе Чэнду, получили огромную популярность в социальной сети Sina Weibo. Об этом сообщает Daily Mirror.

Десятки тысяч пользователей поделились кадрами, на которых туристка сидит возле животного с палкой для селфи и делает фотографии. Панда заинтересованно разглядывает экран смартфона и тянет лапу к спусковой кнопке.

we all have that one friend who loves selfies pic.twitter.com/DlplMRESgZ