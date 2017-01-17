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В Лондоне запустили первый в мире автобусный тур для собак и их хозяев. Данная услуга предоставляется бесплатно, сообщает газета Daily Mail.

Тур продолжительностью один час включает в себя посещение таких достопримечательностей английской столицы, как Гайд-парк, Грин-парк, улица Кенсингтон Палас Гарденс и так далее. Возле каждой из них автобус будет останавливаться, чтобы псы и их владельцы могли прогуляться.

Участники тура также смогут посетить рестораны, куда пускают с животными, и специализированные аттракционы. Гид во время поездки рассказывает, как история Лондона связана с собаками. Тур запустили в понедельник, 16 января. Автобус будет курсировать три раза в день, по 19 января включительно.