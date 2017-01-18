Калейдоскоп |

В среду, 18 января Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, который принесет теплые и влажные воздушные массы. В связи с этим, в ближайшие дни на территории всей страны ожидается оттепель, а также небольшие осадки, гололед и туман, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Температура воздуха по стране в ближайшие дни составит от 0 до +5 градусов, однако в конце недели ожидается небольшой мороз – воздух остынет до -1, -6 градусов.

Будет преимущественно облачная погода, местами ожидаются осадки в виде дождя, а также гололед и туман, из-за которого может ухудшиться видимость на дорогах. Будет дуть умеренный южный и западный ветер.

Также, согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, во второй половине следующей недели воздух прогреется до +5, +8 градусов, в результате чего весь снег на территории страны растает.