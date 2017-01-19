Синоптики предупреждают о тумане и обледенении дорог
Калейдоскоп | 19 января 2017 года, 16:11
В ночь на пятницу и утром во многих регионах Латвии на дорогах образуется гололед, ожидается туман, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха составит -2..+3 градуса, утром в Видземе - до -4. Днем будет 0..+5 градусов.
Ночью и утром ожидается моросящий дождь, вечером в Видземе - снег и дождь.
В Риге возможны туман и морось, обледенеют улицы и тротуары.
Температура воздуха составит 0..+3 градуса.