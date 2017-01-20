Калейдоскоп |

В ближайшие дни погодные условия в Латвии не претерпят больших изменений, прогнозирует Global Forecast System.

Небо в основном будет пасмурным, временами с прояснениями. В субботу выглянет солнце, в воскресенье и в понедельник местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в основном будет близка к нулевой отметке, не превышая +5 градусов и не опускаясь ниже -5 градусов. На дорогах образуется гололед.

Во вторник, 24 января, в Латвию начнет поступать более холодный воздух, местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха на востоке страны может опуститься до -15 градусов.

Фото: Paula Čurkste/LETA