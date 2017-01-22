Калейдоскоп |

В воскресенье на большей части территории Латвии будет пасмурно, во многих регионах страны ожидается дождь и туман, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Температура воздуха по стране составит от 0 до +4 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге в воскресенье будет облачно, без осадков, вечером возможен дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, воздух прогреется до +3 градусов. На дорогах образуется гололед.

Тем временем во вторник, 24 января в Латвию начнет поступать более холодный воздух, в результате чего местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха на востоке страны может опуститься до -15 градусов.