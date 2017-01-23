На этой неделе в Латвию вернется мороз (+ОПРОС)
Калейдоскоп | 23 января 2017 года, 09:33
На этой неделе в Латвии будет мало осадков, однако температура воздуха может опуститься ниже нуля, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В понедельник и во вторник возможны небольшой дождь и снег, а в остальные дни недели осадков будет меньше. Местами ожидается гололед и туман.
Температура воздуха в основном будет колебаться около нуля. Во вторник, 24 января температура воздуха на востоке страны может опуститься до -15 градусов, а в среду - до -7 градусов. Также мороз ожидается в ночь на четверг, 26 января.
Во многих регионах Латвии снег уже растаял, и на этой неделе снежный покров будет медленно уменьшаться и на остальной части территории страны.