Калейдоскоп |

На этой неделе в Латвии будет мало осадков, однако температура воздуха может опуститься ниже нуля, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В понедельник и во вторник возможны небольшой дождь и снег, а в остальные дни недели осадков будет меньше. Местами ожидается гололед и туман.

Температура воздуха в основном будет колебаться около нуля. Во вторник, 24 января температура воздуха на востоке страны может опуститься до -15 градусов, а в среду - до -7 градусов. Также мороз ожидается в ночь на четверг, 26 января.

Во многих регионах Латвии снег уже растаял, и на этой неделе снежный покров будет медленно уменьшаться и на остальной части территории страны.