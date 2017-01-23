Калейдоскоп |

В последние дни января в Латвии не будет сильного снега и мороза, однако это не означает, что зима подходит к концу - в феврале и марте еще возможно сильное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Отдела изучения атмосферы и окружающей среды американской компании Verisk Analytics.

Согласно прогнозу американских синоптиков, вероятность того, что в Европу в ближайшие месяц-два придут большие холода из Арктики, на данный момент выше обычного. Поэтому, возможно, февраль и март 2017 года по погодным условиям будут похожи на ноябрь 2016 года, когда в Латвии были сильные морозы и обильный снегопад.

Таким образом, существует большая вероятность того, что в начале весны в Латвии, скорее всего, будет холодно и морозно.

Тем временем на этой неделе в Латвии будет мало осадков, однако температура воздуха может опуститься ниже нуля, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В понедельник и во вторник возможны небольшой дождь и снег, а в остальные дни недели осадков будет меньше. Местами ожидается гололед и туман.