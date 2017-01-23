Синоптики из США предрекают Латвии суровую зиму (6)

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Калейдоскоп | 23 января 2017 года, 12:28

В последние дни января в Латвии не будет сильного снега и мороза, однако это не означает, что зима подходит к концу - в феврале и марте еще возможно сильное похолодание. Об этом свидетельствует прогноз Отдела изучения атмосферы и окружающей среды американской компании Verisk Analytics.

Согласно прогнозу американских синоптиков, вероятность того, что в Европу в ближайшие месяц-два придут большие холода из Арктики, на данный момент выше обычного. Поэтому, возможно, февраль и март 2017 года по погодным условиям будут похожи на ноябрь 2016 года, когда в Латвии были сильные морозы и обильный снегопад.

Таким образом, существует большая вероятность того, что в начале весны в Латвии, скорее всего, будет холодно и морозно.

Тем временем на этой неделе в Латвии будет мало осадков, однако температура воздуха может опуститься ниже нуля, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В понедельник и во вторник возможны небольшой дождь и снег, а в остальные дни недели осадков будет меньше. Местами ожидается гололед и туман.

Комментарии 6
кот3 часа назад
Из США всегда всякую фигню не только не предрекают но и строют.
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Andreis Ekerts2 часа назад
Суровая это -10 или то, что ниже ноля?
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Galina Sholbina8 минут назад
Свои не в "курсе"...))))
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