Калейдоскоп |

Опубликован трейлер картины режиссера Гая Ричи «Меч короля Артура». В основу сценария лег роман Томаса Мэлори «Смерть Артура».

Это — история молодого Артура, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живет до тех пор, пока судьба не сводит его с магическим мечом Экскалибуром.

После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигема, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Главные роли исполнили Чарли Ханнэм и Джуд Лоу. В прокат фильм выйдет 11 мая 2017 года.