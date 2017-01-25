Калейдоскоп |

Уже в ночь на четверг, 26 января с запада к Латвии приблизится теплый атмосферный фронт, поэтому во второй половине недели станет теплее, небо будет облачным, а во многих регионах ожидаются небольшие осадки, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В ночь на четверг в Латгале еще ожидается мороз до -15 градусов, а днем в западных и центральных регионах страны температура составит от 0 до +3 градусов, на дорогах возможно обледенение.

В выходные дни температура воздуха будет около нуля, а в Курземе воздух может прогреться до +5 градусов. В основном ожидается пасмурная погода, местами возможны осадки в виде моросящего дождя.

Тем временем на следующей неделе температура воздуха также будет близка к нулевой отметке, местами возможен снег и дождь.