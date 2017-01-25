Англичанин покрыл пол на кухне 27 тысячами монет (2)

фото

Калейдоскоп | 25 января 2017 года, 10:30

Житель Великобритании решил покрыть пол на своей кухне тысячами монет. Сначала может показаться, что выложить пол монетами стоимостью в один пенни обойдется дешевле, чем паркет или ламинат.

Автор этого видео использовал 27 тысяч пенсовых монет, чтобы целиком покрыть пол своей кухни.

Выглядит просто, но богато. Если учитывать стоимость слоя лака, то в пересчете на евро такое покрытие обошлось ему почти в 315 евро.

Фото: скриншот Youtube

Источник: L!FE.ru
Комментарии 2
Dina Koteloviča18 минут назад
Darga griida
Ответить
Anatolijs Zaharovs1 час назад
Dina Koteloviča
Ответить