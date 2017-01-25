Калейдоскоп |

Житель Великобритании решил покрыть пол на своей кухне тысячами монет. Сначала может показаться, что выложить пол монетами стоимостью в один пенни обойдется дешевле, чем паркет или ламинат.

Автор этого видео использовал 27 тысяч пенсовых монет, чтобы целиком покрыть пол своей кухни.

Выглядит просто, но богато. Если учитывать стоимость слоя лака, то в пересчете на евро такое покрытие обошлось ему почти в 315 евро.

Фото: скриншот Youtube