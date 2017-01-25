Калейдоскоп |

В интернете набирает популярность видео, на котором «оживает» рисунок. Ролик под названием «Magic water marker» за два дня посмотрели более 118 тысяч раз. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал «RM Videos».

В ролике автор видео рисует маркером фигуру человечка, поливает изображение водой, после чего контур оживает и начинает «двигаться».

В комментариях пользователи предполагают, что это стало возможным из-за использования сухого маркера. В его состав входит маслянистый кремниевый полимер. Когда вещество вступает в контакт с водой, то рисунок «отрывается» от поверхности.