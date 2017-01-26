Удивленный Кайминьш на заседании Сейма стал интернет-мемом (6)
Фотография с внефракционным депутатом Сейма Артуссом Кайминьшем, сделанная во время заседания парламента, стала интернет-мемом, пишет Fenikss Fun.
На фотографии Кайминьш запечатлен с очень эмоциональным выражением лица. Пользователи сети стали предполагать, что же увидел депутат на экране своего ноутбука.
"То чувство, когда понимаешь, что работаешь в баре дураков", - пишет один из пользователей.
Кто-то предполагает, что Кайминьш смотрит новую часть фильма "Звонок".
"Когда увидел себя в молодости..."
"Кайминьш встретился глазами с Лапсой"
"И с самим собой"
"У Кайминьша накрылся компьютер"
"Он стал миллионером"
"Он был так близок к победе..."
Напомним, ранее предметом шуток интернет-пользователей стал уснувший во время принятия госбюджета депутат от Союза "зеленых" и крестьян Валдис Калнозолс.
Фото из Twitter