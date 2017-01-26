Удивленный Кайминьш на заседании Сейма стал интернет-мемом (6)

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Калейдоскоп | 26 января 2017 года, 15:16

Фотография с внефракционным депутатом Сейма Артуссом Кайминьшем, сделанная во время заседания парламента, стала интернет-мемом, пишет Fenikss Fun.

На фотографии Кайминьш запечатлен с очень эмоциональным выражением лица. Пользователи сети стали предполагать, что же увидел депутат на экране своего ноутбука.

"То чувство, когда понимаешь, что работаешь в баре дураков", - пишет один из пользователей.

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Кто-то предполагает, что Кайминьш смотрит новую часть фильма "Звонок".

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"Когда увидел себя в молодости..."

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"Кайминьш встретился глазами с Лапсой"

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"И с самим собой"

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"У Кайминьша накрылся компьютер"

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"Он стал миллионером"

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"Он был так близок к победе..."

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Напомним, ранее предметом шуток интернет-пользователей стал уснувший во время принятия госбюджета депутат от Союза "зеленых" и крестьян Валдис Калнозолс.

Фото из Twitter

Комментарии 6
Патриот 53 минуты назад
Какая рожа, такая и душа. Мурло Латвии.
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Alex12 минут назад
Да приспичило ...по большому
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Memories Sweet21 минуту назад
che t opuh pacancheg s Kolki
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