Калейдоскоп |

Фотография с внефракционным депутатом Сейма Артуссом Кайминьшем, сделанная во время заседания парламента, стала интернет-мемом, пишет Fenikss Fun.

На фотографии Кайминьш запечатлен с очень эмоциональным выражением лица. Пользователи сети стали предполагать, что же увидел депутат на экране своего ноутбука.

"То чувство, когда понимаешь, что работаешь в баре дураков", - пишет один из пользователей.

Кто-то предполагает, что Кайминьш смотрит новую часть фильма "Звонок".

"Когда увидел себя в молодости..."

"Кайминьш встретился глазами с Лапсой"

"И с самим собой"

"У Кайминьша накрылся компьютер"

"Он стал миллионером"

"Он был так близок к победе..."

Напомним, ранее предметом шуток интернет-пользователей стал уснувший во время принятия госбюджета депутат от Союза "зеленых" и крестьян Валдис Калнозолс.

Фото из Twitter