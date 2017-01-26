Калейдоскоп |

Дэвиду Страттону удалось заснять экшен-видео падения со скалы, которое едва не стоило ему жизни.

Инцидент произошёл в горах штата Юта. Молодой парень спускался со склона на горных лыжах, но отклонился от курса и сорвался с обрыва. Пролетев 45 метров, лыжник-любитель благополучно приземлился на землю, пишет портал Дни.ру. Чудом молодой человек не получил не единой царапины или ушиба.

"Мне сильно повезло, что я выжил и не пострадал", — признался он.

Страттон считает, что ему удалось спастись благодаря высоким сугробам мягкого снега и рюкзаку за спиной, который амортизировал удар о землю.

Во время спуска на его шлеме была закреплена экшен-камера, запечатлевшая момент падения и приземления лыжника.