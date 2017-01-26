Американский лыжник выжил после падения с 45-метровой высоты
Калейдоскоп | 26 января 2017 года, 17:50
Дэвиду Страттону удалось заснять экшен-видео падения со скалы, которое едва не стоило ему жизни.
Инцидент произошёл в горах штата Юта. Молодой парень спускался со склона на горных лыжах, но отклонился от курса и сорвался с обрыва. Пролетев 45 метров, лыжник-любитель благополучно приземлился на землю, пишет портал Дни.ру. Чудом молодой человек не получил не единой царапины или ушиба.
"Мне сильно повезло, что я выжил и не пострадал", — признался он.
Страттон считает, что ему удалось спастись благодаря высоким сугробам мягкого снега и рюкзаку за спиной, который амортизировал удар о землю.
Во время спуска на его шлеме была закреплена экшен-камера, запечатлевшая момент падения и приземления лыжника.
Источник: L!FE.ru